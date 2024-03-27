刘建超：东南亚华人应效忠国籍所在国家

中共中央对外联络部长刘建超说，无论有怎样的文化背景，从国家认同而言，每个东南亚华人都应该效忠自己国籍所在的国家。

正在新加坡访问的刘建超星期三（3月27日）在“慧眼中国对话”的答问环节上，回答新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲关于东南亚华人国家认同的问题时表示，新加坡的华族公民、淡米尔族公民、马来族公民都应该效忠新加坡。

李慧玲向曾经先后担任中国驻菲律宾和印度尼西亚大使的刘建超提问说，东南亚是华人比较密集的区域，许多华人在政治上效忠自己的所在国，文化上认同中华文化，东南亚华人的文化认同与国家认同是否有办法分开？

刘建超回答说，文化认同的问题是尊重的问题，世界各种各样的文明与文化都非常精彩和伟大，一定要保持各民族、文化群体的独特性，但从国家认同来讲，“你是哪个国家的国籍，你是哪个国家的公民，你就应该效忠这个国家”。

刘建超指出，由于历史原因，从中国移民到东南亚国家的人数非常多，他们勤劳、工作非常努力、乐善好施，这是中华文化非常重要的品质，他在菲律宾和印尼工作时就发现华人为当地社会做了好多事，“我觉得他们现在完全在效忠他们的祖国”，“菲律宾华人的祖国就是菲律宾，印尼华人的祖国是印尼，他必须效忠”。

他提到，东南亚华人还有个词叫祖籍国，祖籍国就是中国，这是血脉、文化的联系，他们在效忠自己国家的同时，加强同中国的合作，实现互利共赢，这也是东南亚华人对国籍国的一种贡献，使中国能更好地和东南亚国家和其他族裔进行良好沟通，”这是我们共享的一份非常重要的财富，是中国和东盟（亚细安）国家联络的一个重要的纽带。”

刘建超说，华人必然要遵守所在国家的法律。他还提到，华侨又是一个特殊群体，他们长期住在一个国家、但持有中国国籍，而中国政府要求华侨遵守住在国的法律，和当地人民友好相处，真正发挥桥梁纽带的作用，因为他们是中国国籍，中国政府也会作为他们的祖国，依法保护他们的合法权利。