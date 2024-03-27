报告：落实技能优先人才策略 有助提升生产力

随着人口老龄化和劳动市场紧缩，传统的招聘与管理方式已无法再持续。本地一项调查结果显示，企业和组织落实以技能优先的人才策略，有助改善工作素质和雇员之间的知识共享，进而提高生产力。

人力资源专才学会和精深技能发展局星期三（3月27日）联合发布第二版职业技能洞察报告，列出三大建议，包括塑造技能优先的企业文化、招聘时不要只看学历，以及倡导职场学习、鼓励雇员持续提升技能。

今年1月公布的第一版职业技能洞察报告，披露近年有更多人力资源职位，要求应聘者须掌握人工智能应用。而在人力资源专才学会和终身学习学院联办的企业增长大会上公布的最新报告，则聚焦在企业与组织的招聘过程、雇员入职后的学习与发展，及学习绩效管理。

报告显示，尽管应征者的学历仍是雇主决定是否请人时的主要考量，但有高达88%的受访者认为，采用以技能为优先的招聘策略，能带来实际好处，包括雇员工作质量和表现提高、人才库扩大、劳动队伍更多元并展现包容。

人力资源专才学会是在去年12月至今年1月，向超过300名从事人力资源工作者展开调查，调查结果之后汇集成最新版的职业技能洞察报告。受访者来自跨国公司、本地大型公司、中小企业及非营利组织等。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳星期三以主宾身份出席企业增长大会，并见证人力资源专才学会分别与南洋理工学院、成人学习学院签署谅解备忘录，成为策略伙伴。三家机构将通过不同的合作项目，提高企业的职场学习和专业发展能力。

出席大会的21家来自各领域的企业，包括华侨银行、新电信及新科物流等，承诺会在日常运作上，采取技能优先的人才策略。