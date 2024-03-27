助载送走私猫狗 马国男子判监36周

马国男子协助收取走私到狮城的16只猫狗，把这些猫狗送给本地买家，当他去取其中两只柯基犬时，被执法人员当场抓获，如今被判监禁36周。

被告欧纪业（译音，39岁），来自马来西亚，他抵触动物和飞禽法令的控状共18项，日前他承认其中六项，余下12项交由法官下判时考量。

被告一共协助走私12只狗与四只猫给新加坡买家，其中包括两只柯基犬。

根据案情，被告与另四人一同犯下罪行。被告原本是一名在马国新山工作的送货司机，因朋友介绍，结识了走私动物的主脑“X-man”。

该主脑给予被告的任务就是在本地收取从马国走私进来的动物，然后将其交给新加坡的买家，并代表主脑收钱。每交付一只动物，被告将获得100元的报酬。

被告从去年10月开始为该主脑工作。案情揭露，被告走私每只动物的流程相同。在主脑的指示下，被告会前往兀兰一座多层停车场的特定楼层，与另一名共犯见面，取走从马国走私进本地的动物。

被告取走动物后，会将动物放进宠物运输箱，并将动物送往主脑告诉他的买家地址。

案情进一步显示，在2023年11月9日，被告在多层停车场的4B楼层与共犯见面。被告收取了两只年仅三个月的彭布罗克威尔士柯基犬与卡迪根威尔士柯基犬，准备将两只小狗载送给买家。

岂料两人在交货过程中，被当时埋伏在停车场的执法人员目睹，执法人员随后当场将两人逮捕。该名共犯在今年2月21日被判监禁36周。

调查随后揭露，被告也在去年11月3日与11月6日运送了两只猫与一只狗，此外还运送过另外11只动物。

一柯基犬患病 运输过程不合格

其中一只柯基犬患犬细小病毒（Canine Parvovirus），运输过程也不合格。

走私的柯基犬被发现藏在被告车里的宠物运输箱。（公园局提供）

经检查，被告所使用的运输方式与收容条件并不合格，导致动物遭受了不必要的痛苦。

动物被放置在的后备箱区域不符合国际航空运输协会（IATA）相关的规格要求，后备箱区域被全方位封闭，导致动物在运输过程中因通风不良而受苦。

此外，其中一只柯基犬随后被检测出患有犬细小病毒。