汇款公司不得通过第三方汇款 禁令延至9月30日

为了降低汇款遭冻结风险，新加坡金融管理局决定延长禁令，本地跨境汇款公司仍不得通过海外第三方代理等方式汇款到中国，而只能通过银行或银联卡等指定渠道为客户办理汇款，直至2024年9月30日。

金管局星期三（3月27日）发文告宣布上述消息。2024年1月1日起，本地持牌跨境汇款公司只能通过银行、银行卡（例如银联国际）或持牌金融机构，帮客户汇款到中国。禁令原定于3月31日到期。

文告指出，自暂停汇款公司部分服务以来，金管局尚未收到任何遭中国执法当局冻结的通报。“为了将消费者汇款至中国的风险降至最低，金管局决定将暂停措施延长至2024年9月30日。”

金管局说，将紧密关注本地汇款公司的现况。

《联合早报》早前报道，许多在本地工作的中国公民通过汇款公司把血汗钱汇回国，但中国执法机构指汇款过程涉及犯罪行为，导致汇款人或收款人在中国的银行户头被冻结。

2月20日，山立汇款公司的两名负责人因涉嫌经营生意是以欺诈为目的，以及未能履行作为持牌支付服务提供商的各项义务，被警方调查。据了解，调查仍在进行中。

山立也表明有意停止业务，导致风波持续延烧，不少苦主担心无法索偿或洗清罪名。政府后续针对山立汇款公司调查安排四场讲解会。

目前超过200名汇款案苦主报名，有意对三家汇款公司采取集体诉讼，以讨回被中国公安冻结的款项。