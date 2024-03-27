与友共谋抢巨款 男子监17个月

男子找人私下汇款到中国，结果双方谈不拢，被对方和同谋抢走装有6万1000元的包包。同谋在认罪后被判坐牢17个月。

这起事件发生于2023年12月25日下午5时15分，地点在文礼坊熟食中心。被告是42岁的刘顺利，来自中国，案发时持社交准证来新，他面对一项共谋动粗抢劫的控状。

案情显示，受害者是一名在本地工作的25岁中国籍男子，他想找人帮忙汇款到中国，便约了被告的一名朋友王宗鹏（31岁）到文礼坊熟食中心商讨条件。

王宗鹏事前找上被告，说他准备与受害者谈条件，要被告陪同。王宗鹏也说，他与受害者谈条件时，需要被告在附近埋伏准备，如果双方谈不拢，就会示意被告行动，抢走受害者的包包。

案发当天下午5时15分，受害者与王宗鹏商讨将新币兑换成人民币的利率等条件，不过双方无法达成协议。

正当受害者要离开熟食中心时，王宗鹏突然试图抢走受害者的包包。王宗鹏这时向被告示意动手，王宗鹏抱着受害者抑制他的行动，被告则伺机抢走包包。得手后，被告与王宗鹏逃之夭夭，前者过后将装有6万1000元现金的包包交给王宗鹏。王宗鹏将包包扔掉，把6万零220元存入银行户头。警方在接获报案后，于隔天凌晨2时在樟宜机场逮捕被告和王宗鹏。

警方也从王宗鹏身上起获1878元。

称只是帮忙朋友拿回钱

被告通过通译员求情时指出，自己有糖尿病，心脏也不好，家里有上高中的女儿，父亲有肾病需要照顾。被告称，朋友当时说他的钱在受害者的包包里，需要被告帮忙取回，被告才会同意帮忙。

他求情说已知错，希望能尽快回家，甚至不介意用鞭刑缩短刑期。（人名译音）