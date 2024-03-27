特海国际转亏为盈 去年净利达3409万新元

经营海底捞火锅餐馆的特海国际（Super Hi International Holding）年度首次转亏为盈，2023财年净利达2530万美元（约3409万新元），净利润率为3.7%。

根据集团在星期二（3月26日）公布的截至去年底全年业绩，集团收入达到6亿8600万美元，增幅为23%。

集团说，服务行业明显复苏，去年服务的顾客人次高达2670万，单日平均翻台率达到3.5次，同比增长0.2次。

截至去年底，特海在大中华区以外的12个国家共经营115家海底捞火锅餐馆，在东南亚、东亚、北美和其他地区的餐馆数量分别为70、17、18和10家。集团全年新开五家海底捞火锅餐厅，并首次进入阿联酋市场。

就地区分布方面，新加坡是特海国际在各大市场中餐馆数量最多的市场，共有20家。集团在2023年下半年因为裕冰坊（JCube）购物中心转型，而关闭设在购物中心内的一家餐馆。

特海国际非执行董事兼董事会主席舒萍说：“在2024年，公司将通过多元化的产品创新、增值服务、以及其他会员权益等方面的工作，持续提升顾客的就餐体验和餐厅经营表现，同时开拓收入来源。我们将进一步丰富业务和顾客基础，持续提升总部赋能门店的能力，优化供应链结构、推动品牌建设，并加强数据化支持等方面的工作。”

特海国际管理架构进行调整，以便能更好地适应全球餐厅的经营和管理。从原有的“总部－区域经理－店经理”的管理架构，转变为“总部－大区经理－国家负责人－店经理”的管理架构。

另一方面，集团也将把更多原本属于总部的权力和责任，划分到区域和国家层级。这些管理架构的调整将能提高日常运营的效率。

特海国际在香港上市，截至星期三（27日）下午3时23分，股价上升9.06%至12.76港元（约2.20新元）。