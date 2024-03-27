偷回教堂善款被控 保释期间再犯 男子监13个月

凌晨闯入回教堂偷善款，男子被捕面控获保释，期间又到另一间回教堂试图偷善款，最终被判坐牢13个月。

被告拉扎利（43岁）承认两项破门行窃的罪名，法官于星期三（3月27日）在国家法院作出判决。

案情显示，2023年6月25日凌晨2时20分，被告搭乘私召车来到惹兰哈芝阿立亚士（Jalan Haji Alias）的一间回教堂。被告当时已有计划要偷回教堂捐款箱里的捐款，因此随身携带一把螺丝起子。

被告翻墙潜入回教堂，利用螺丝起子撬开四个捐款箱，拿走里头近178元现金。

回教堂的看守员，案发时正在捐款箱不远处的一间房间内休息。他听到动静，察觉异常，于是走出房间一探究竟，结果发现捐款箱里的善款被偷，被告则正要逃走。他连忙叫住被告，并在被告企图翻越围墙时将他逮住。

看守员跟着通知雇主，由后者报警。警方事后到场捉人，并从被告身上搜出赃款。

被告隔天（26日）被控上庭，随后获准保释。

不过，被告没有因为被控而收敛，他依旧不懂得安分守己，保释期间又到另一间回教堂干案。

根据法庭文件，同年10月31日晚上约8时，被告来到惹兰友诺士的一间回教堂，利用钢笔试图撬开捐款箱，但他并未得逞，过程反被回教堂的电眼拍下。

11月3日，回教堂职员发现捐款箱有被撬的痕迹，于是通知同事查看电眼画面。由于被告曾多次到该回教堂申请经济援助，同事一眼便认出画面中的被告。

职员事后报警处理，被告也于11月7日再次被捕。