我国注册船撞美国大桥 徐芳达深表悲痛

对于新加坡注册的集装箱船“Dali”号撞塌美国巴尔的摩一座大桥所造成的损失，我国交通部长兼财政部高级政务部长徐芳达深表悲痛。

徐芳达星期三（3月27日）在脸书贴文说：“我已经致函美国交通部长皮特·布蒂吉格（Pete Buttigieg），重申新加坡将提供援助的承诺。”

徐芳达指出，新加坡海事及港务管理局和交通部官员，以及新加坡交通安全调查局的官员，正前往巴尔的摩提供支援并调查此事。作为船旗国（flag State），新加坡的官员将与美国海岸警卫队以及相关机构密切合作，全力支持调查工作。

“在这个艰难的时刻，我们心系巴尔的摩人民。”

美国东岸时间星期二（3月26日）凌晨1时30分（新加坡下午1时30分）左右，马里兰州工业城市巴尔的摩的弗朗西斯·斯科特·基大桥（Francis Scott Key Bridge），遭新加坡注册的集装箱船Dali号撞击坍塌，桥上20人和多辆汽车掉入河中。

美国海岸警卫队说，这起事故造成至少八人落水，其中两人获救，其余六人推断已经遇难。

Dali号长289米，船主为Grace Ocean Pte Ltd，并由新加坡船舶管理公司Synergy Marine集团管理。