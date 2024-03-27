天灯节主办方月底前 为向消协投诉顾客提供全额退款

首届新加坡天灯节活动，因为天灯没能起飞而引起轩然大波，事后接到多起投诉的消协指出，主办方将在3月31日之前，为向消协投诉的顾客进行全额退款。

新加坡消费者协会星期三（3月27日）发布文告说，当局已经和主办方Asian Couture and Boutique达成协议，为所有向消协投诉的68名顾客提供全额退款。

消协说，主办方也同意给所有在3月31日，晚上11时59分前向消协投诉的顾客进行全额退款。受影响的顾客可以通过消协网站或致电6277 5100寻求帮助。消协将免收顾客针对这起事件投诉的手续费用。

《联合早报》早前报道，原定2月21日在圣淘沙举行的新加坡天灯节，因主办方Asian Couture and Boutique未遵守多项防火安全准则，导致活动临时生变，与会者最终只获得取代蜡烛的LED“蜡烛灯”。

数百名购票公众到了活动现场才得知天灯无法放飞，不少人当场质问主办方，纷纷要求退款。但主办方当时称活动中已经送出2500个天灯，拒绝退款。

3月4日，主办方曾发出问卷询问购票者对于退款的意见，但表格内没有“全额退款”的选项，仅有“退款25%”，以及领取额外两个天灯等选项。

主办方上星期六（23日）回复《联合早报》时则说已经开放表格给公众注册退款，只要信息输入完整正确，经批准后4月的第一周就能收到退款。主办方也说：“我们正努力筹备下一场活动。”

消协会长杨益财说：“我们将继续保护消费者的利益，并与企业密切合作，以达到最好的解决方案。”