三业者触犯食品安全条例遭罚款

三家业者触犯食品安全规定，分别被判罚款3500元、6400元，以及1万2000元。

根据新加坡食品局星期三（3月27日）发布的文告，这三家业者分别是餐饮供应商LPH Catering、食品加工公司和食品零售商Alternative Selection Pte Ltd，以及持牌食品进口商Go Go Foods Singapore Pte Ltd。

其中，餐饮供应商LPH Catering的独资经营者李炳华（Lee Peng Hwa，译音）因触犯《食品销售（非零售食品业务）》条例，被判罚款1万2000元。

新加坡卫生部和食品局去年5月接到通报，称有57人因食用该供应商准备的食物而引发肠胃炎，所幸无人需住院治疗。

当局对其经营场所进行联合调查时发现存在多项食品安全问题，比如肉类解冻不当、砧板生熟不分，以及制冰机不清洁等。

文告强调，保障食品安全是大家的共同责任，在食品局制定和执行监管措施的同时，业者也必须履行职责，遵守良好的食品卫生及处理方法。

食品局也提醒所有餐饮供应商，须确保处理食物的场所保持清洁卫生，当局会针对违反食品卫生与安全条例的餐饮供应商采取执法行动，触犯者若罪成将面对最高5000元罚款。若情况没有改善，可被处以每天最高100元的追加罚款。

至于食品加工公司和食品零售商Alternative Selection Pte Ltd，当局于2022年4月发现公司多种预包装食品的有效期限被篡改和延长，其中包括已经过期的食品。

食品加工公司和食品零售商Alternative Selection Pte Ltd被发现多种预包装食品的有效期限被篡改和延长，其中包括已经过期的食品。（食品局提供）

所有涉案食品均被扣押和处理，该公司被判罚款6400元。

根据食品条例，任何人不得移除、抹去、更改、遮盖、叠加或以任何方式篡改包装食品上的有效日期。初犯者将面对最多1000元的罚款，重犯者将面对最多2000元的罚款。

持牌食品进口商Go Go Foods Singapore Pte Ltd则因经营无执照的冷藏库，被判罚款3500元。该公司董事谷田川古市（Yatagawa Koichi，译音）也因未能阻止违法行为的发生，被罚款3500元。

当局人员于2023年6月5日在该食品进口商的经营场所，发现无执照的冷藏库，并起获约1580公斤肉类与海鲜，包括牛肉、鳗鱼与蟹肉等。

持牌食品进口商Go Go Foods Singapore Pte Ltd因经营无执照的冷藏库，被判罚款3500元。（食品局提供）

文告指出，在无执照的冷藏库储存肉类和海鲜产品将构成食品安全隐患。业者必须为储存肉类和海鲜产品的冷藏库获取有效执照，当局员也会定期到这些场所进行稽查行动。

初犯者将罚款不超过5万元，或监禁不超过两年。重犯者将罚款不超过10万元，或监禁不超过三年。