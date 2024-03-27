新加坡商船撞塌美国大桥 海事局将调查是否违反我国法律

新加坡注册的集装箱船撞塌美国大桥，我国海事及港务管理局将调查商船是否违反我国法令。

美国东岸时间星期二（3月26日）凌晨，悬挂新加坡国旗的集装箱船“Dali号”失去动力，撞上巴尔的摩弗朗西斯·斯科特·基大桥，导致桥体坍塌。

海事局星期三（27日）晚上发文告说，作为船旗国的权责单位，海事局将进行调查，确认商船是否有任何违反我国商船法令的行为。

与此同时，我国交通部属下的交通安全调查局（Transport Safety Investigation Bureau），则会根据国际海事组织的事故调查准则，展开独立调查，以吸取教训，避免事故重演。海事局强调，调查局的调查，不是要确定或划分事故责任归属。

撞桥事故发生后，海事局局长张英智已向美国海岸警卫队司令费根（Linda L. Fagan）海军上将表示，海事局将持续为美国海岸警卫队和地方当局提供支持。

海事局也正同运营Dali号的船舶管理公司Synergy Marine私人有限公司合作，以便向美方提供更多信息。

“海事局会继续与船舶管理公司合作，确保Dali号船员的福利得到照顾，并确保公司与地方当局充分合作。”

海事局也要求船级社日本海事协会（ClassNK）备妥相关技术评估等重要资料，以便协助美方拖回船舶。日本海事协会是由海事局授权，为Dali号进行分级的船级社。