就易华仁涉贪案发不实贴文 吴明盛接更正指示

就前交通部长易华仁涉贪案发布不实贴文，人民力量党秘书长吴明盛接到更正指示。

交通部星期三（3月27日）晚发文告说，当局得知吴明盛在他的两个脸书页发布了含有不实内容的贴文，指林增控股董事经理林国城的公司在易华仁担任交通部长期间，获颁陆路交通管理局的“巨额合约”。

交通部长徐芳达已指示防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处，针对吴明盛26日发布的这两则贴文，向他发出更正指示。吴明盛必须在两个脸书页面附上更正通知，说明帖子含有不实内容。

根据政府打假网站Factually的澄清，易华仁是在2021年5月15日至今年1月17日之间担任交通部长。在这期间，陆交局没有把任何合约颁给林国城的任何一家公司。

林增控股的子公司林增建筑（Lum Chang Building Contractors）目前和陆交局有两项合约。一项是在2016年10月颁发，为现有丹那美拉地铁站和高架轨道，进行改建及加建工程；另一项是在2018年12月颁发，在宏茂桥3道和9道之间，建造南北交通廊道的隧道。陆交局自2019年起没有颁发合约给林增建筑。

易华仁25日被加控八项新控状，指他在2021年11月至隔年11月，向林国城索取总值约1万8957元的礼物。

《联合早报》去年底报道，吴明盛也是人民革新联盟组织秘书。人民革新联盟是由人民之声、革新党、人民力量党和民主进步党组成的。四党接下来将在同一个旗帜下参加大选。