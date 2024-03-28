消息：日财团即将达成收购余仁生

知情人士透露，包括日本三井物产（Mitsui & Co）和乐敦制药公司（Rohto Pharmaceutical Co.）在内的一个日本财团，即将达成收购余仁生国际有限公司（Eu Yan Sang International Ltd.）多数股权的交易。

余仁生的股东早前据说在考虑脱售大部分股权，交易可使公司的估值达约8亿美元（约10亿7800万新元）。

彭博社星期三（3月27日）引述消息人士说，基于三井物产和乐敦制药的出价高于其他公司，因此很有可能为成功买家。交易细节还有待敲定，最快可能下个星期签约。

据彭博社去年报道，中端市场私募股权公司Tower Capital Asia、淡马锡控股旗下Blanca Investments公司以及余仁生创始家族成员，一直在考虑出售它们在这家中药公司的多数股权，估值可能约为8亿美元。

不过，三井物产、乐敦制药和淡马锡都拒绝对这项收购置评。Tower Capital Asia没回应置评请求。

据余仁生国际网站上的信息，余仁生总部位于新加坡，已营业超过144年，其根源可追溯到1879年的吉隆坡北部霹雳州内务边（Gopeng）的一家商店。公司出售商品约900种，包括瓶装燕窝、猴宁粉和白凤丸等。截至去年5月，集团在大中华区、新加坡和马来西亚拥有约177家零售店。