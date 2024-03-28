受到美债收益率走低，美联储理事沃勒（Christopher Waller）即将发表讲话等因素影响，华尔街股市星期三（3月27日）收盘集体上扬。道琼斯工业指数上涨1.22％，标普500指数升高0.86％，纳斯达克指数涨幅为0.51％。

新加坡海峡时报指数在受到制造业产值增长鼓舞的情况下，星期三闭市上扬0.57％或18.38点，收报3251.71点。

以下是星期四（28日）可关注的股票：

1.海庭（Seatrium）在开市前要求暂停交易，有消息待宣布。

2.Prime美国房地产投资信托（Prime US REIT）宣布派发每股0.25美分的股息，这将占到信托可派发收入的10％。另外，为了奖励一直支持信托的单位持有人，信托建议发行新单位，单位持有人持有每10个单位，就可获得配售1个新单位。

3.ESR乐高房地产投资信托（ESR-Logos REIT）表示，已获得两亿元的与永续发展相关的无担保循环信贷，这笔贷款将用于一般企业融资用途，并将于使用日期起两年后到期。

4.第二房地产（Second Chance Properties）公布截至2月29日的上半财年业绩显示，上半财年集团净利同比下跌53％至434万9000元，营收下跌10％至1329万6000元。毛利率从去年同期的48.4％扩大至52.9％。

5.蔚来汽车（Nio Inc.）表示，根据最新的业务报告，公司预计在2024年第一季度交付约3万辆车，低于此前3万1000至3万3000辆车的预期。

6.创值科技（Addvalue Technologies）宣布，公司获得一项208万5000美元（约281万新元）的新订单。目前未完成的在手订单金额为1018万美元（约1373万新元）。

7.悦榕集团（Banyan Group）已获得第一笔7000万元与可持续发展关联的贷款。该银团贷款由马来亚银行牵头。