涉闯卫科局仓库图偷电子烟 三男子被控

胆大包天！四男女觊觎卫生科学局存放扣押电子烟的仓库，涉嫌计划闯入仓库盗窃被捕，三名男子星期四（3月28日）被控。

根据警方文告，三名年龄介于22岁至38岁的男子，与一名21岁女子因涉嫌计划闯入卫生科学局（HSA）的仓库偷电子烟被捕。

文告显示，本月23日，一名35岁男子因在仓库外徘徊，被卫生科学局人员扣押，并且报警处理。男子随后因触犯毒品相关条例被警方逮捕。调查显示，男子涉嫌参与策划闯入仓库，企图偷走电子烟和相关部件。警方也从他身上起获绳索和安全系带等物品。

星期二（26日），卫生科学局人员再次报警，指发现有两名男子在仓库外鬼鬼祟祟。来自兀兰警署的警员和卫生科学局人员扣留22岁以及38岁的男子。

调查显示，有人提供38岁男子一笔钱，以偷走将被扣押的电子烟和相关物品。38岁男子雇佣了一名22岁男子干案，两人前往仓库勘察时被捕。与此同时，另一名21岁女郎因为陪同他们，同样被警方逮捕。

三名涉案男子星期四（28日）被控上法庭，一旦共谋破门行窃罪名成立，将面对最高10年监禁和罚款。针对女子的案件，目前在调查中。

三名被告各被控共谋破门行窃罪

根据控状，三名被告分别是新加坡籍男子埃尔文（22岁）、林志伟（38岁）和马来西亚籍被告徐伟源（35岁），各被控一项共谋破门行窃罪。

控状揭露，徐伟源被指与共犯“明”密谋破门行窃，并于上星期六（23日）晚上10时38分，到兀兰一带工业区进行勘察，以便闯入卫生科学局的仓库，盗窃电子烟和其他部件。

埃尔文和林志伟则被指于星期二下午4时18分左右，到同样的地点进行勘察，以便闯入卫生科学局的仓库，盗窃电子烟和其他部件。两名被告同样也被指与共犯“明”密谋。

三名被告目前都还押在警局，星期四早上透过视讯面控。控方向法官申请还押徐伟源一周，以做进一步的调查，找出更多证据和共犯。法官批准，案件下星期四（4月4日）过堂。

徐伟源透过翻译员表示，或不打算认罪，并指想请律师为他辩护。

另外，埃尔文和林志伟则被获准各自以1万5000保释，控方也要求案展四周以完成调查。两人的案件将于4月25日过堂。