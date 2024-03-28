涉向巴西人员行贿逾5900万元 胜科海事两前高层被控

涉向巴西人员行贿，胜科海事两前高层星期四（3月28日）早上被控，涉案金额逾5900万元。

贪污调查局（CPIB）去年5月根据情报展开对海庭（Seatrium）（前称胜科海事（Sembcorp Marine））和相关人员在巴西所涉及行贿的指控展开调查。

当局完成调查并咨询总检察署后，决定在贿赂罪名下起诉两名涉事人员。

被告是黄東燊（62岁）和李福根（75岁）。

黄東燊事发时是胜科海事的主席、执行董事、总裁，以及全资子公司裕廊船厂（Jurong Shipyard）私人有限公司的董事总经理。

李福根则是裕廊船厂的高级总经理。

两人都面对五项贪污控状，指他们共谋向名为Guilherme Esteves de Jesus（简称GDJ）的公司以及在巴西的人员行贿，以换取生意上的好处。

根据贪污调查局和总检察署的联合文告，两人被指于2009年两度通过GDJ向巴西官员行贿，总额不超过200万美元（约269万新元）。

2010至2012年，两人被指四次行贿共不超过190万5345美元（约256万6880新元）。

2010年，两人被指通过GDJ向巴西政客行贿，总额不超过116万9590.64美元（约157万5672新元）。他们也被指于2010年行贿不超过30万美元（约40万4160新元），以换取一家子公司Estaleiro Jurong Aracruz Ltda在生意上的好处。

另外，两人还被指在2010年合谋，按照钻井相关合约订单价的2.5%，通过GDJ向巴西相关人员行贿。2012至2014年间共行贿不超过2647万8989.80美元（约3567万2495新元）、1050万6608.22欧元（约1532万781新元），以及506万6794.77巴西雷亚尔（约136万7563新元）。

上述涉案金额超过5900万新元。