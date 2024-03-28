新加坡股市星期四早盘下跌9.6点

美国联邦储备局理事沃勒（Christopher Waller）在最新一次讲话中强调，最近的美国经济数据显示应该推迟降息或是减少今年的降息次数，这与美联储主席鲍威尔近期释放的宽松信号背道而驰。

亚洲主要股市星期四（3月28日）早盘涨跌互现，领跌的是东京股市，跌幅为1.14％，深圳股市领涨，涨幅为2.1％。新加坡海峡时报指数截至中午12时下滑9.6点或0.3％，报3242.11点。

华尔街股市星期三（27日）收盘集体上涨。道琼斯工业指数上涨1.22％，标普500指数升高0.86％，纳斯达克指数涨幅为0.51％。

本地股市八只海指成份股下跌，凯德投资（CapitaLandInvest）、星展集团（DBS）和泰国酿酒（DBS）领跌，跌幅分别为1.46％、1.42％和1.02％。

16只海指成份股上涨，新翔集团（SATS）、DFI零售集团（DFIRG）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）领涨，涨幅分别3.56％、3.35％和2.7％。

在本周五备受美联储青睐的通胀指标核心个人消费支出（PCE）物价指数公布前，市场大体呈区间震荡走势。不过，由于许多国家将迎来复活节长周末，几乎很少有市场会开盘消化新数据。

周三，日本当局召开紧急会议，讨论日元疲软问题，并暗示准备干预市场，以阻止他们所描述的货币无序投机行为。干预威胁虽然使得投资者对推动日元至新低持谨慎态度，但日元周四仍在数十年来最低水准附近徘徊。

日本政府上一次干预以支撑日元是在2022年，当时也使用了“深切关注”等措辞，并承诺在干预前采取“果断措施”。

华侨银行外汇策略师黄经隆说：“与人们普遍认为的152为底线相反，我认为更重要的可能是汇率变动的幅度。口头干预的效果也是有限的，尽管如此，实际干预的风险也依然很高。”

日元下滑利好日经指数，该指数本月迄今涨幅约3％，距离历史高点并不遥远。

接下来投资者将关注中国银行业的一系列业绩。中国股市已经抹去了3月份的涨幅，此前令人失望的企业财报打压了市场情绪，加剧了人们对政策推动的涨势将进一步放缓的担忧。