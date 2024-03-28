国家图书馆设自由业者与自雇人士服务处 免费提供咨询培训

国家图书馆下月4日起设立专门的服务处，为自由职业者和自雇人士免费提供咨询和培训等服务，帮助他们提升技能及完善职业规划。

全国职总工会自由业者和自雇人士处（NTUC Freelancers and Self-Employed Unit）与国家图书馆管理局星期四（3月28日）签署谅解备忘录，在国家图书馆大厦七楼的Launch中心设立职总自由业者和自雇人士服务处（U FSE Centre）。

职总自由业者和自雇人士处处长徐锦莉说，对于很多自雇人士和自由业者，特别是不谙数码技能的人来说，独自了解和完成与工作相关的手续是很大的挑战，因此设立服务处、为这个群体提供相应的帮助十分重要。

服务处将从下周四（4月4日）启用，每个星期四上午10时至下午3时开放，为不同领域的自由业者和自雇人士免费提供服务，如为德士和私召车司机提供职业驾照更新咨询服务等。

除了咨询服务，服务处也将定期组织培训和讲座，为自由业者和自雇人士提供收入保障、职业安全与健康、商业运营等方面的知识，帮助他们自我提升，以便更可持续地工作。

此外，职总也将推出全新的自由业者和自雇人士名录，以网络黄页的形式为符合标准的自由业者和自雇人士提供更多曝光度，让潜在客户更容易认识并联系他们。