拖鞋打脸推倒摔地 三男女涉虐佣被控

四男女涉公寓虐佣案，其中三人星期三（3月27日）被控上庭，其中一女被指多次推女佣，导致女佣摔地，还一度昏迷。

这起事件发生在2018年至2021年期间，案发地点是位于东海岸碧湾园（Bayshore Park）的一个单位内。

星期三被控上庭的三人，包括两名本地男女，艾弗里（Avery Dahril Sateria，25岁）和亚登（Aaden Lewis Norman，29岁），以及一名美国籍男子贝克拉夫（Becraft Warren Russell，60岁）。

贝克拉夫是受害女佣苏琪雅媂的雇主。

艾弗里被控一项蓄意伤人的控状，他被指在2021年6月和8月期间，将女佣推倒在地，导致对方头部流血。

另外，他也被指用拖鞋拍打女佣脸部、扯她头发和多次打她的背部。

亚登被控两项蓄意伤人的控状。控状显示，她涉嫌于2021年4月，多次用拖把柄殴打女佣的背部和臀部。

此外，她也涉嫌在2020年3月，多次将女佣推倒在地，女佣甚至一度失去意识。

贝克拉夫则面对四项控状，包括两项忽视女佣被虐和两项抵触雇佣外来人力法令的罪名。

虽然控状没有指贝克拉夫虐待女佣，但提及他涉嫌允许一名女子塔斯莉玛（Taslimah Binti Sadakah）对女佣施暴，且没有采取行动保护女佣。

法庭文件没有透露塔斯莉玛的身份，也没有提及涉案四人的关系。

塔斯莉玛星期三并未被控。