咖啡店遇警慌逃 通缉犯挥拳袭警

青年被通缉后在咖啡店吃饭时，偶遇警员逃跑不果，竟挥拳伤人。

现年22岁的被告星期三（3月27日）在庭上承认袭击公务员、触犯私会党法令、违反防疫条例、违反毒品相关条例，以及欺骗等五项罪名，另有七项控状交由法官下判时一并考量。

他被判监10个月又四周，罚款3000元。

由于案发时被告未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得报道被告的名字和资料。

案情显示，被告曾因吸毒被捕，在保释期间未按时前往警署进行尿检，又未按时出庭，在2023年5月被警方通缉，之后一直潜逃在外。

2023年9月10日凌晨约4时，被告与一名女郎身处桥南路的一家咖啡店，受害警员与同事正在附近的沙球朥路执勤。

受害警员的同事注意到了被告，心虚的被告当时转移目光，想避开与对方的眼神接触，之后与女郎开始快步离开咖啡店。

受害警员与同事追了上去，被告和女郎则冲过交通灯，想要逃跑。受害警员向被告大喊，让他停下，并表明自己的身份，然而被告心知被通缉，因此没停下脚步。

受害警员与同事之后跟丢被告，但15分钟后在余东旋街中央城附近再次找到被告。受害警员追上被告，并试图将他按压在地。

被告当时一直挣扎，还用拳头打了受害警员两三下。受害警员抓住被告并用手机寻求支援，最后在同事的协助下，成功逮捕被告。

受害警员之后前往医院就诊，被诊断出面部肌肉受伤，左前臂擦伤，获得三天病假。