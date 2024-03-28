新电信与三业者合作 助企业加强抵御先进网安威胁

新电信与思科（CISCO）、Fortinet、诺基亚（Nokia）合作，为企业提供量子安全方案，协助企业加强抵御更先进的网络安全威胁。

新电信星期四（3月28日）发文告指出，已经和思科、Fortinet及诺基亚，签订三份谅解备忘录，通过它的国家量子安全网络（Quantum Safe Network，简称QSN），提供这项解决方案。

这些解决方案利用新电信QSN的量子密钥分发技术（quantum key distribution），可简易地与企业现有的网络和安全基础设施结合。量子密钥分发技术是一种仅在共享方之间分发加密密钥的方法。

新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）去年委托新电信，于今年年中之前，为新加坡发展首个全国量子安全网络。这是一项国家战略举措，旨在加强新加坡未来10年抵御量子威胁的能力。

新电信新加坡企业董事经理林成广说，建立全国QSN，须要电信、资讯科技和领先的技术业者之间的紧密合作。“我们与各领域的全球领先者合作，加强我们的量子安全方案生态系统，协助企业能够更好地优化投资、解决复杂的问题、创新和扩大规模。”

思科东盟地区总裁郑美琼说，安全连网是数码化的基础。“技术日新月异，企业必须利用最新的安全连接组件进行创新，才能领先恶意攻击者一步。”

Fortinet印度、东南亚和澳新地区销售副总裁拉曼（Vishak Raman）则说，量子运算将为网安带来新的威胁。结合Fortinet更先进的防火墙技术，有助新电信QSN确保客户的网络，能应付现在和未来可能因为量子运算带来的网安威胁。

诺基亚亚太业务中心光纤网络副总裁维拓（Vito Di Maria）也说，诺基亚的技术，能成为海底、长距离、区域、大都市和数据中心安全连网的基础，确保企业有能力抵御新出现的网安威胁。