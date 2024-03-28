5月起所有新车将预先装ERP 2.0智能行车器

从5月1日起，所有新注册的车辆将预先安装新一代无闸门公路电子收费系统（ERP 2.0）的智能行车器，现有电单车车主到时也会陆续收到安装通知。其他现有车辆的安装工作预计今年下半年展开。

公共巴士和德士等注册在公司或机构名下的车队车辆，去年11月起率先开始安装智能行车器（On-Board Unit，简称OBU），新电单车则是从今年2月13日开始安装。

逾1万3000辆车辆已安装智能行车器

陆路交通管理局星期四（3月28日）发文告说，至今已有超过1万3000辆车辆安装了智能行车器。

接下来，所有在5月1日或以后注册的新车辆，都会预先装有智能行车器。授权经销商和分销商将与买家沟通，确定OBU的处理器位置，以及是否安装触屏显示器。

智能行车器由处理器、传输器和触屏显示器三个组件组成，车主可选择不安装触屏显示器，而是通过相关手机应用查看有关过路费和路况等基本信息。电单车的行车器则是三个组件结合成一个。

现有本地注册电单车车主5月起会陆续通过信件、电邮或短信接到陆交局的通知，预约前往合意的车间安装智能行车器。通知还会附上说明预约过程和行车器功能的手册。

免费安装工作从6月1日起进行，电单车车主如果未能在规定的两个月期限内完成安装，须支付35元的安装费。

至于乘用车和货车等现有本地注册车辆，则会在今年迟些时候陆续收到安装通知。

有意提早安装的车主，可联系陆交局热线（63772255）获得协助。若希望在定期维修时顺便安装智能行车器，车主也可以直接联络获得授权的车间。

处理器位置一般装在仪表板下方左侧。根据部分用户的反馈，陆交局也将推出新功能，让车主可通过触屏显示器的按键，暂停使用插在处理器的付费卡。这意味着车主若想使用免费停车券，无须特意将付费卡从处理器取出来。

智能行车器有五年保修期，与现有公路电子收费系统和停车场闸门兼容。由于智能行车器号码和车内阅卡器（IU）相同，因此季票停车信息等细节会自动过渡，以方便车主。