30亿洗钱案被告王宝森料4月16日认罪

继苏文强和苏海金之后，30亿元洗钱案的被告王宝森料认罪，成为本案第三名有意认罪的被告。

王宝森（32岁）的案件星期四（3月28日）下午在国家法院进行审前会议后，新加坡法庭网站的刑事案件入禀和管理系统（ICMS）更新资料，显示王宝森的案件展期至4月16日过堂，让王宝森认罪。

王宝森面对两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他持有11万2000新元和几种外币，以及购买丰田埃尔法混能引擎（Alphard Hybrid）汽车的全额或部分款项来自非法线上赌博赃款。

王宝森早前曾申请保释在外，但被法官拒绝。法官当时指出，王宝森没有在新加坡扎根，妻子与其他家人都在国外，他与被警方通缉的涉案人“Y”也是亲戚关系。因此，他若保释在外，可能与他人串谋，且有潜逃可能。

这起本地历来规模最大的洗钱案，涉款金额迄今扩大至超过30亿元。涉案被告包括王宝森、苏文强、苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远和王德海。

《联合早报》日前报道，苏文强（32岁）的案件已定4月2日过堂，苏文强到时候料在庭上认罪，成为本案首名认罪的被告。两天后，法院则会审理苏海金的认罪。

其余七名被告的案件仍在审前会议阶段。