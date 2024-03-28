称托婴中心疏失致宝宝灼伤 幼培署展开调查

11个月大男宝宝在托婴中心后院爬行灼伤双手，母亲指中心职员疏失，幼儿培育署已对此展开调查。

这起事件发生于3月18日，地点在东海岸一带的一所托婴中心。

艾蕾莎（Aresha Krishnan，营销经理，40岁）向《联合早报》申诉，她当天下午接到中心通知儿子双手灼伤，立刻和丈夫赶到托婴中心了解情况。

她说，根据监控录像显示，在下午约1时17分，儿子一人在室内的后院爬行，其间碰触到人造草皮和滑梯等，可能因此灼伤双手。

“根据中心的说法，由于当时要帮儿子换尿布，老师便带他到室内的后院。然而，老师之后却到室内忙其他事情，任由宝宝独自在后院爬行。”

艾蕾莎说，她和丈夫过后到后院查看时，发现阳光直透室内，照在滑梯等后院的设施上。“那里既像游乐场，又像储藏室，除了滑梯，还有洗衣架、油漆罐等物品，不像是个适合小孩子安全爬行的地方。”

根据医生诊断，儿子右手掌二级灼伤，左手掌则是一级灼伤，必须缠着绷带数周。“事发10天以来，儿子都不能正常爬行，也似乎比较容易受怕，一直要我们哄他。”

她说，事发后，托婴中心与她和丈夫保持密切联系。“我希望当局能够好好检视这次的意外，加强安全措施，否则家长们该如何安心把小孩交给托婴中心或者任何学校中心？”

她也就这起事件通知了幼培署和向警方报案。幼培署发言人受询时证实接获通报，并已展开调查，同时指示涉事中心须确保职员在照顾婴儿时，得时刻保持警惕。“学前中心儿童的安全和福祉至关重要。幼培署严正看待涉及儿童安全的疏失行为。”

幼培署说，若有证据显示涉事中心存在疏忽，将对业者和职员采取行动。警方受询时也证实接获有关报案。

《联合早报》正在联系托婴中心。