突换车道致巴士乘客摔倒不治 男子罚款吊照两年

亮起信号灯要切入左道，虽见巴士未放慢车速，但男驾驶仍将汽车直接切入巴士车道，导致巴士司机紧急刹车，车上一名六旬男乘客摔倒送院，八天后不治。

这起交通意外发生于2021年9­月8日上午11时48分，地点在桥北路与连城街交界处附近。不幸丧命的男乘客是佘国端（68岁），他当时洗肾后在搭巴士返家的途中。

肇事汽车驾驶安德鲁（46岁）面对一项抵触公路交通法令的控状，指他案发时突然切入巴士车道，导致巴士车长紧急刹车，巴士乘客佘国端失去重心跌倒重伤。

被告星期四（3月28日）在国家法院认罪，被判罚款2500元和吊销各级驾照两年。

案情显示，被告当时正在第三条车道行驶，经过事发地点时，便亮起左信号灯，想要切入左边的第四条车道。

同一时候，一辆巴士正行驶在第四条车道上，巴士车长看到被告的信号灯，但并没有减缓车速。尽管看到巴士没有减速，被告却依旧直接切入巴士车道，导致巴士车长不得不紧急刹车。

庭上透露，佘国端当时正要起身准备下车，突如其来的刹车导致他失去重心摔倒。

巴士停下后，巴士车长发现佘国端倒地不起，随即叫了救护车，佘国端事后被送往陈笃生医院急救。

在住院期间，佘国端的病情逐渐恶化，曾两次心脏骤停，并于2021年9月16日身亡。

根据验尸庭早前发表的研讯结论，佘国端的死因是缺血性心脏病、多个器官衰竭，以及头部创伤。

庭上也披露，没有证据显示被告的汽车存有任何机械故障，从而导致或促成这起事故的发生。