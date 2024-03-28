无招牌海鲜投资者宣布 将提出全面收购要约

刚取得无招牌海鲜（No Signboard）75％股权的投资者Gazelle Ventures公司，宣布将按规定提出无条件现金收购要约，收购所有其余它未拥有的无招牌海鲜股权，每股收购价是0.21分。

凯利板挂牌公司无招牌海鲜，在星期四（3月28日）晚上透露Gazelle Ventures的宣布。Gazelle Ventures之前被视为无招牌海鲜的白武士，在取得白武士的注资协议后，无招牌海鲜股票停牌两年多后终于恢复交易，之后还于上星期五（22日）完成了并股，每六股并成一股，并股前的最后报价是1.6分，并股后的理论股价是9.6分，到星期四已跌至8.3分。

Gazelle Ventures注资50万元取得75％扩大后股权（2亿3119万股新股）的交易在星期四完成，每股发行价约0.2分。而根据条例，Gazelle Ventures必须向无招牌海鲜的其余股东提出全面收购要约。

根据Gazelle Ventures星期四的宣布，它已确定过去六个月买入无招牌海鲜股票的最高购价是每股0.21分，因此按规定，它提出的要约现金收购价是每股0.21分。这是最后价，将不会调整收购价或收购要约的其他条款。

这个收购价比无招牌海鲜的每股8.3分最后交易价，折价高达97.5％。这意味着无招牌海鲜的其余股东估计不会接受这个收购要约。

Gazelle Ventures只是按条例要求而提出这个全面收购要约，它打算维持无招牌海鲜的挂牌地位。但它仍指出，如果要约截止时公众持股比率低于规定的10％挂牌门槛，它将保留重新评估这个立场的权利。在此情况下，它不保证会采取进一步行动以维持无招牌海鲜的挂牌地位。

Gazelle Ventures是新加坡注册公司，由Gazelle Capital公司和香港注册的家族办公室Valiant公司各持一半股权。Gazelle Capital是新加坡注册的家族办公室，由林德严和林舒琳（译音，Lim Su-Lynn）各持一半股权。香港Forerun Holdings公司持有Valiant的85％股权，其余股权由三名股东拥有。

Gazelle Ventures也以450万元，认购了无招牌海鲜的可赎回可转换优先股，每股发行价3.1分，交易于星期四完成。这些优先股如果全部转换成普通股，Gazelle Ventures在无招牌海鲜的持股，将提高至扩大后股权的83％。