以货物促销广告为诱饵 至少104人受骗逾6万元

骗子以货物促销广告作为诱饵，引导受害人进入钓鱼网站，借此索取他们的银行资料。自今年1月以来，已有至少104人掉入这类诈骗陷阱，总共损失至少6万3000元。

新加坡警察部队星期四（3月28日）发文告称，这类骗案近来有增加的趋势，并提醒公众提高警惕。

在这类案件中，受害者一般是在Instagram、Facebook和TikTok等社交媒体平台看到各类大幅折扣的货物促销广告。受到诱人的促销活动吸引，受害者会点击广告，然后被转到网络钓鱼诈骗网站，要求他们填写银行卡资料以及一次性密码，以购买有关的货物。

受害者只有在发现自己的银行户头出现未经授权的交易后，才发现上当。在一些情况下，这些交易还以外币（例如美元、港币、澳元等）进行。

警方提醒公众可透过“ACT”三步骤来保护自己，避免成为诈骗案的受害者。“A”代表“加”（Add），即下载防诈骗应用ScamShield等安保措施；“C”代表“查”（Check），时刻留意诈骗迹象，确保交易是通过真实平台完成；“T”代表“报”（Tell），受骗后尽快通知当局，并告知亲友，以防更多人受害。

公众也可上网scamalert.sg，或拨打反诈骗热线1800-7226688，了解更多防范骗案信息。若有骗案的资料，公众可致电警方热线1800-2550000，或上网www.police.gov.sg/iwitness通报。所有信息将严格保密。如果需要警方紧急协助，可拨打999。