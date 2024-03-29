兀兰关卡查获1.5公吨非法进口蔬菜

新加坡食品局两天内在兀兰关卡查获约1.5公吨非法进口的新鲜农产品和加工食品。

食品局和移民与关卡局星期五（3月29日）发联合文告说，星期一（25日）和星期二（26日）两天，食品局和移民与关卡局对通过兀兰关卡进入新加坡的蔬菜运输卡车展开执法行动，取缔非法入境活动。

这些卡车运送的农产品，通常直接分销给零售商和顾客。在这次行动中，由于两辆卡车运输的货物与申报内容有差异，移民与关卡局人员将这两辆卡车移交给食品局作进一步检查。

经检查发现，这两辆卡车上共有1.5公吨未申报或少申报的农产品，当中包括苋菜（Bayam）、指天椒、葱、茄子、去皮大蒜和切碎的卷心菜。这些农产品来自三个不同的进口商，而非法进口的农产品都已被扣押。

在兀兰关卡查获的1.5公吨未申报或少申报的农产品来自三个不同的进口商，并都已被扣押。（新加坡食品局提供）

食品局提醒，所有进口食品都必须符合当局的规定，水果和蔬菜必须由合法进口商进口，每样食品都须申报并获得进口许可证。非法进口来源不明的蔬菜，可能会带来食品安全风险，如使用了高浓度的农药等，长期食用这种蔬菜并摄入过量的残留农药，会有害健康。

非法进口新鲜蔬菜和水果的违例者，一旦罪名成立，可被罚款最高1万元，或最长三个月监禁，或两者兼施。非法进口加工蔬菜水果，则可被处以最高1000元罚款，重犯者可被罚款最高2000元。

当局也在文告中强调，守护新加坡边境是移民与关卡局的重中之重，移民与关卡局会进行安全检查，以阻止企图非法进口食品的活动，确保新加坡的安全。食品局也会严控进口条规并严格执法，以确保食品安全，同时与边境管控机构密切合作，阻止非法进口活动。