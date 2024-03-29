周四51万人次通过陆路关卡 创单日通关人数新高

在耶稣受难日长周末的前一天，共有51万人次经兀兰和大士关卡通关，创下陆路关卡每日最高的通关人次纪录。移民与关卡局预计拥堵情况将持续至星期天，建议旅客出行前查看移民局脸书了解最新路况。

移民与关卡局发文告公说，星期四（3月28日）共有51万人次通过兀兰和大士关卡通关。当局注意到出境交通从马来西亚回堵的情况持续了一整天，车龙延伸到实里达快速公路以外的路段。第二通道也出现交通回堵的情况。

移民局预计今明两天（29日和30日）两个陆路关卡将继续拥堵。星期天（31日）的入境交通也将出现堵塞的情况，因为旅客预计将在这天陆续返回新加坡。

移民局建议旅客预计额外的等候时间，并且保持耐心、遵守交通规则，勿随意切换车道，并在出行前查看移民局脸书以了解最新的路况。