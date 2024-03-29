助三人混进泰勒丝演唱会 另一被告判监三个月

为协助三人混进泰勒丝演唱会，男子趁同伙分散保安注意力，按住旋转栅门，还动手拉住持票歌迷让三人溜进去，事后被控，法官下判时引用了泰勒丝的歌曲“I Knew You Were Trouble”，判他吃牢饭六周。

泰勒丝演唱会一票难求，黄牛票层出不穷，三名中国旅客从陌生人手中，买下三张VIP票，并加了一名叫杨成光（29岁）男子的微信。

三人在3月4日从槟城搭飞机到新加坡，而杨成光和中国籍被告李晓伟（45岁）事后协助三人进入国家体育场。

被告3月28日承认一项欺骗保安人员这三人握有演唱会票，擅闯演唱会场地，杨成光也被控一项欺骗及一项擅闯罪名，目前案件还在审前会议。

案情显示，被告持社交访问准证，在演唱会开始两天前入新，在这之前他从未来过新加坡。

被告和杨成光在3月4日下午5时许分别进入验票区，杨成光先跟三名旅客汇合，并要求其中一人透过支付宝转账1万2000元人民币（约2240新元）。

杨成光和被告在第三号入口处见面讨论，三名旅客则站在一旁等待，随后杨成光在三号入口处徘徊，时不时望向旋转栅，寻找可趁机尾随他人入场的机会。

由于其中一处旋转栅门发生骚动，三名保安人员前去处理，留下一名保安看管剩余的旋转栅门，杨成光示意让被告用最左侧的旋转栅门。

分散保安注意力

根据庭上播放的电眼画面，被告见两名持票的歌迷走来，第一名歌迷入场后，被告推开第二名歌迷，另一手按住旋转栅门，让三名旅客溜进去。期间，杨成光走向剩下的一名保安，举起手机询问事情，分散对方的注意力。

法官下判时引用了泰勒丝的歌曲“I Knew You Were Trouble”（我就知道你是麻烦）形容案件，并指案件涉及跨国犯罪，必须起到阻吓作用，判他入狱六周。（人名译音）