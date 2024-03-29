谎称受害人电脑被骇 九人涉诈骗被调查

谎称受害者的电脑被黑客入侵，诈骗团伙假意提供技术服务，远程骗取受害者的个人资料。新加坡警察部队展开突击执法行动，有九人因此正在协助调查。

新加坡警察部队星期五（3月29日）发文告说，今年1月至今，已有78人坠入这类骗局，损失金额达至少670万元。警方在3月25日至28日期间展开行动，介于32至57岁的八男和一女因涉嫌这类骗案被调查。

在这种“技术支持”类骗案中，受害者一般会在手提电脑或桌上型电脑屏幕收到一个弹出的提示信息，指电脑设备已被入侵，要求受害者拨打热线号码，以获取技术支持。

在电话的另一头，冒充微软或苹果技术支援人员的骗子会指受害者的电脑已被“黑客”入侵，还被用于非法活动。“技术人员”接着会指示受害者访问某个网站，或下载某个软件，好让“技术人员”能远程抢修受害者的电脑。

为了让骗局更逼真，受害者在电话挂断后还会被转介给一个自称是“执法人员”的人，声称能远程帮助受害者通过网站报警。

骗子接着以帮助逮捕“黑客”为理由，指示受害者登录网银户头后，再用远程操控盗取受害者户头里的钱财。

在某些情况下，骗子会引导受害者创建加密货币户头或提供一次性密码以授权网银交易。受害者不会马上察觉，直到发现银行户头出现未经授权的汇款交易时才惊觉上当。

警方提醒公众，若怀疑自己受骗，应立即关闭电脑，以防止骗子继续操控电脑。受害者应该卸载任何遭诱骗下载的软件，并开启扫毒软件删除检测到的恶意应用。同时，受害者也应向银行通报相关事件，亦可更改网银户头的登录信息、移除未经授权的收款人等。