惠胜置地欠款约1400万令吉 已委任财务顾问进行重组

惠胜置地（Hatten Land）的非直接子公司MDSA Resources接到马来西亚肯纳格（Kenanga）投资银行发出的违约通知和索偿信，要求偿还约1411万4652令吉（约400万新元）的欠款。

惠胜置地星期四（3月28日）晚上通过新加坡交易所网站披露，这笔欠款与公司的中期票据计划有关。为解决这些财务问题，公司已委任德勤（Deloitte & Touche）财务咨询服务公司，为它制定一项重组计划和探讨筹资策略。

MDSA Resources接到代表肯纳格投资银行的受托人在3月25日发出的违约通知，这是与一笔在中期票据计划下，由该公司发行总值1235万令吉的票据有关。公司必须在4月5日之前，偿还一笔1235万令吉的未偿本金，以及一笔约49万2646令吉的票息。

此外，肯纳格投资银行的律师也在3月20日发出的索偿信，追讨约127万2006令吉的欠款。公司必须在收到索偿信的七天以内，偿还这笔款项，还有以10%年利率计算的逾期利息，直到款项还清。

除了肯纳格投资银行，陷入财务困境的惠胜置地和旗下子公司也收到海通国际财务产品（新加坡）、马来西亚人民银行（Bank Rakyat）、一些债券持有人和汇丰银行的欠债通知。

海通国际要追讨2150万美元；马来西亚人民银行追讨6000万令吉；债券持有人追讨2300万美元；汇丰银行追讨600万令吉。

惠胜置地说，公司致力于在财务顾问的协助下，积极与肯纳格投资银行接洽，以解决问题。

它指出，公司的控股股东用个人名义，同本地一家知名金融机构达成条款书（term sheet），以个人资产作抵押来筹资。这为公司提供一项股东贷款，用作偿还担保债券的款项。这项安排目前处于制定法律文件的阶段。

公司说：“除非出现任何不可预见的情况，集团预计在2024财年使用这些筹资方式。”

针对是否已解决与其他索偿信有关的问题，公司说，它继续与贷款人接洽。

惠胜置地在披露上述消息后要求暂停交易。公司股票最后一次出现交易是在3月25日，当天收报0.011元。