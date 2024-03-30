技师申诉：八岁儿遭同学踢腰吐口水

父亲申诉，八岁儿子遭同学欺负，对方朝他吐口水，撕课本，还被踢腰部，让儿子感到害怕。校方受询时表示，已对相关学生进行辅导。

林先生（36岁，技师）向《新明日报》申诉，称就读小学二年级的儿子从去年开始，就被同班同学欺负。他说，儿子与对方除了是同班同学，也是学校托管中心的同学。

“他们从早上到傍晚7点都在一个班上，两人原本是好朋友，在班上也坐在一起，但从去年起对方就一直对儿子动手。”

他透露，一开始他们觉得男孩子一起玩，难免会有些肢体上的推搡，却没想到今年情况变得糟糕。

“今年2月初，在托管中心的下午茶时间，对方不满我儿子先拿到一块蛋糕，就朝我儿子的脸吐口水，后来是老师看见才通知我们。”

他也说，3月假期后开学的那周，对方也连续两天欺负儿子。

老师奖励的贴纸被撕碎。（受访者提供）

“第一天他想跟我儿子玩耍，但到了回家时间，我儿子说要回了，对方就生气地踢他的腰部，导致有点淤青。第二天对方说了一句话，但我儿子觉得不好笑，对方就把我儿子的课本推到地上，也把老师奖励儿子的贴纸撕坏了。”

针对林先生的投诉，学校回复《新明日报》询问时表示，已经知晓此事，并对相关的学生们进行了辅导。学校也与相关的学生家长进行了沟通。

“学生们已知道自己的行为并不恰当，并对自己的行为表示了悔意和作出道歉。校方也已经对学生进行了适龄的处理。”

校方指出，学校非常重视任何形式的不当行为，并将继续与学校托管中心以及家长合作，为所有人提供一个安全和有利于学习的环境。”