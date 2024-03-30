国立大学脊椎中心首办健康讲座

从年轻人到长者，脊椎相关疾病在各个年龄层都很常见。虽然大多数症状可随着治疗和时间推移而好转，但一些人的病情可能恶化并严重影响生活质量。

公众若出现“危险信号”，如持续手脚麻痹、失去食欲、体重无故下降、有外伤且首次治疗至少四个星期后仍不见好转，或有严重病史，应及时求医。

由国立大学医学组织新设立的国立大学脊椎中心自去年7月成立后，星期六（3月30日）首次举办名为“脊椎疼痛该怎么办？”的健康讲座，多名医生和医护人员向300名公众讲解各类脊椎疾病及治疗选项。

国大脊椎中心主任兼高级顾问医生廖家宝副教授告诉《联合早报》， 数据显示，高达八成的人一生中都曾有背痛的经历，而本地最常见的脊椎疾病包括椎间盘突出（Slipped discs） 、椎管狭窄（Spinal Stenosis）及脊髓型颈椎病（Cervical Myelopathy）。

廖家宝说，鉴于本地人口老龄化，预计未来脊椎病例将随之增加；尽管疼痛是患上脊椎疾病最常见的症状之一，但除非出现危险讯号，否则无须过度担心。

一些危险讯号包括常出现夜间疼痛、体重无故下降、没有食欲、有外伤、手部或脚部麻痹、脊椎到四肢酸痛、无法排尿或失禁，又或者接受原有治疗四至六个星期后症状持续，及有严重病史如曾患癌、骨质疏松症或风湿病者，出现这类症状后应及时求医。

廖家宝说，国大脊椎中心集合三家医院国大医院、亚历山大医院和黄廷方综合医院的资源，为脊椎疾病患者提供一站式跨学科护理 。未来国大脊椎中心也有意通过社区护理计划，扩大对外联系如举办更多健康讲座，提高民众对脊椎的知识。

他强调，不是所有脊椎问题都需要介入性治疗，国大脊椎中心希望通过社区外展活动，如安排各类检查及与脊椎相关疾病支援小组合作，达到预防胜于治疗的效果。