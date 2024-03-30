本地非营利机构仁心组织运出40公吨物资至加沙

非营利机构新加坡仁心组织在过去三周，为加沙救援行动筹得超过35万元善款，至今已运送了25公吨的食物到当地，还有15公吨物资会在近期内送达。

仁心组织（Humanity Matters）本月8日开始募款，并在这个月14日至28日间派遣一组四人团队到约旦，协调救援物资的采购、包装和运送。他们至今共运出了40公吨的物资，包括食物和5000份“儿童暖包”。

根据组织星期六（3月30日）发出的文告，由于加沙地带饥荒问题严重，团队率先在约旦首都安曼采买了36公吨、价值10万美元（约13万5000新元）的食品。其中25公吨的食品已于本周27日和28日，以空投的方式送到加沙，其余11公吨则会通过凯雷姆·沙洛姆（Kerem Shalom）口岸进入加沙，预计下周末送抵。

此外，四公吨的“儿童暖包”于本月20日经海路运出，预料会在下个星期四（4月4日），也就是开斋节的前一周抵达约旦亚喀巴港。这些暖包内装有充气枕头、维他命软糖、水瓶、零食和压力球，总值10万元（新元，下同）。

过去三周，各界认捐和已捐献的款项超过35万元，仁心组织目前拨出近25万元救济加沙难民。组织会在接下来的两个星期天（3月31日和4月7日）举行街头募款活动。