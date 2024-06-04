美国星期一（6月3日）隔夜股市起落参半，道琼斯工业指数下跌0.30%，标普500和纳斯达克指数分别涨0.11％和0.56％。

这个星期美国有多个关键数据要出炉，包括服务领域的调查、工厂订单数据，以及非农业人口就业数据，市场在这些数据公布前保持谨慎，期望从中得到更多关于联邦储备局利率政策的指引。

新加坡股市方面，新加坡海峡时报指数星期一闭市上升12.28点，或0.37%，收报3348.87点。

本地股市星期二（4日）可关注股票：

1）凯德雅诗阁信托（CaptiaLand Ascott Trust）星期二开市前宣布，信托在收购位于美国南卡罗来纳州的学生宿舍Standard at Columbia的剩余10%股权后，完全收购了这套房地产，有助于信托提高收入韧性。信托分阶段在过去三年收购这套房地产，这项计划的成本息税折摊前盈利收益率（EBITDA yield on cost）预计约为7%。信托星期一闭市持平于0.895元。

2）奕丰集团（iFAST）星期一晚上宣布，预计于6月11日在多元货币贷款发行计划下，发行首批总值1亿元的定息票据，每年票息率为4.328%。这项计划筹得的净收益将用于一般企业用途，包括为现有贷款进行再融资、资本开支融资、投资于集团在英国的数码银行，以及一般运作资金。奕丰集团闭市报6.78元，上升0.1%。

3）吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）的管理人，吉宝基础建设基金管理公司（Keppel Infrastructure Fund Management）闭市后宣布，已完成收购澳大利亚公共巴士业者Ventura Motors的97.68%股权。收购金额将由贷款支付。在完成收购后，信托所管理的资产将从今年初的81亿元增加至88亿元。信托股价闭市报 0.455元，无变动。

4）全民牙科（Q&M Dental Group）闭市后宣布共配售52万股库存股（treasury shares）给三名个人，每股配售价为0.25元，配售价比6月3日成交量加权平均价高5%。约12万元的净集资额将用于一般运营资本。公司股价闭市上升2.13%至0.24元。

5）胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）的管理人星期一披露，不会针对特别股东大会延期举行发布通告。

信托的两派主要股东此前就信托的管理内化事项，引发多次纠纷，ESR集团作为赞助机构，反对管理内化，Quarz Capital作为胜宝工业信托第三大股东，则是信托管理内化的主要倡导者。信托早前宣布，高等法院已下令，原定于5月24日举行的特别股东大会将暂停召开。信托闭市报0.005元，下跌1.4%。