涉持刀抢劫合法放贷商 警方半小时内逮捕39岁男子

涉嫌到合法放贷商处持刀抢劫，新加坡警察部队半小时内逮捕39岁涉案男子，他将在星期二（6月4日）被控上法庭。

新加坡警察部队星期一（3日）晚上发文告说，警方星期一下午2时10分左右接到报案，指淡滨尼中1路一间合法放贷商发生抢劫案。

初步调查显示，一名戴着口罩和帽子的男子进入上述店面后，持刀威胁受害女店员，威胁她交出现金。女店员相当镇定，在交出6095元现金的同时，也记下男子的穿着和样貌特征。

警方接到报案赶到现场，从女店员口中掌握了干案男子的样貌特征。大约半小时后，在场查案的警员却在不远处发现一名长相与女店员的绘述不谋而合的男子。

警员当下怀疑，于是上前拦截并进行问话，男子显得不知所措，最后承认自己就是早前干案的人。

一般相信，男子得逞后逃离现场，事后更摘下口罩脱下帽子，以为没人认得，装成若无其事般回到现场可看热闹，没想到被眼尖的警员一眼认出。

警员事后将他逮捕，同时起获全部现金，以及干案时使用的刀子。

干案的39岁男子将于星期二在持械抢劫的罪名下被控。一旦罪成，被告将被判三到14年监禁，以及至少12下鞭刑。

勿洛警署署长王兴顺助理警察总监说，女店员对干案者外貌特征的细致描绘，让警方掌握了重要线索，迅速破案。“值得表扬的是，到场警员凭借敏锐的观察力和对环境的认识，在案发30分钟内就逮捕了这名持械歹徒。”

调查还在进行中。