新加坡对冲基金鼎亚资本扩大香港CBD办公空间

在香港办公楼空置率创新高且租金不断下降的情况下，新加坡对冲基金鼎亚资本（Dymon Asia）扩大香港中央商务区办公楼租赁空间。

据彭博社报道，鼎亚资本已在香港置地（Hongkong Land）的地标商业综合体公爵大厦（Edinburgh Tower）租赁了一间7000平方英尺的办公室。预计今年第四季初入驻，因保密协议，公司高管拒绝透露租期和租金。

这间办公室可以容纳70多名员工，是目前公司在盈置大厦（Nexxus Building）办公室的两倍。

自2016年以来，鼎亚资本的办公室一直设立在盈置大厦，有30多名员工。这家管理25亿美元（约34亿新元）的对冲基金公司今年前五个月的回报率估计为10%。

公司高管透露，自2023年初以来，公司聘用的近15名投资组合经理中，40%的人选择在香港工作，尽管他们可以选择在新加坡、东京、孟买和上海等其他地方工作。“随着越来越多的人才选择在香港工作，这里需要一个更大的办公室。”

根据房地产咨询公司世邦魏理仕（CBRE）的一份报告显示，截至3月底，香港甲级办公楼的空置率达到16.7%，达历史最高水平，租金连续第20个季度下降。新增供应加上当地公司成本削减可能会导致更多优质办公空间空置，并使租金承压。

报道称，在严格冠病疫情管制、地缘政治担忧以及中国经济放缓等原因导致人才和公司外流。投资银行交易减少使一些国际金融机构缩减了办公室租赁。香港第一季首次公开募股（IPO）金额为2009年以来最低。

根据彭博社3月的报道，美国银行（Bank of America ）削减了位于中环长江中心（Cheung Kong Center）逾一层楼的租赁空间。

而中国内地公司也没有涌入香港，它们曾是香港优质办公楼最积极的租户。根据世邦魏理仕的数据显示，它们仅占第一季新租赁的8%。