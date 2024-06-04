涉向人力部提交虚假申报等 30亿元洗钱案被告王德海加控四罪

涉嫌在申请就业准证时向人力部提交虚假申报，还聘请没有工作准证的外籍人士为私人管家，30亿元洗钱案被告王德海被加控四罪。

塞浦路斯籍的被告王德海（35岁）原本面对两项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）的控状。他星期二（6月4日）被加控四项抵触雇佣外来人力法令的控状，目前共面对六项罪名。

新控状显示，2018年至2022年12月28日期间，王德海涉嫌三次与苏永灿和Craft Digital私人有限公司董事潘成万串谋，在申请就业准证时，谎称自己将被聘为上述公司的品牌经理和商业顾问。

王德海也被指在2019年1月至5月期间，与妻子苏彩凰串谋，聘请没有工作准证的外籍人士傅菊容，为The Marq公寓单位的管家。

案件过堂时，人力部的主控官表示，这四项新控状将交由法官在下判时一并考量。

律师：王德海有意认罪

王德海的代表律师在庭上确认王德海仍有意认罪，并同意这四项控状在下判时纳入考量。

案展星期五（7日）让他认罪，他料是本案最后一名认罪的被告。

王德海早前面对的两项控状，指他持有的229万9950元现金，有理由相信全额和间接是非法线上赌博赃款；他也涉嫌使用至少部分属于赃款的2300万元，购买The Marq公寓单位。

早前的庭讯揭露，王德海被起获的资产总值约5106万9000元。

苏文强（32岁）和王宝森（32岁）被判坐牢13个月，他们已服刑完毕，在5月6日被驱逐至柬埔寨。被判入狱14个月的苏宝林（42岁）和苏海金（41岁）在服刑完毕后，分别在5月25日和28日被驱逐至柬埔寨。

王水明（43岁）被判坐牢13个月又六周，他在6月1日被驱逐至日本。上述五人都被禁止再入境我国。

张瑞金（45岁）、陈清远（34岁）和林宝英（44岁）是目前刑期最长的被告，皆被判监15个月。另一名被告苏剑锋（36岁）的案件展期至星期四（6日）让他认罪。（部分人名译音）