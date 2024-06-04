埃塞俄比亚总理阿比访新

埃塞俄比亚总理阿比博士星期二（6月4日）起，对新加坡展开三天正式访问。这将是1968年以来首次有埃塞俄比亚政府首脑来访我国，这也是兼任财政部长的黄循财总理就任以来第一次招待正式访问我国的外国领导人。

今年是我国与埃塞俄比亚建交55周年，阿比（Abiy Ahmed Ali）应黄循财总理之邀首次正式访问新加坡，进一步加强两国的友好关系。

我国外交部星期二发文告说，为迎接阿比到访而设的欢迎仪式星期三（5日）在总统府举行。阿比将分别会见尚达曼总统和黄循财总理，并出席由黄总理所设的晚宴。

访新期间，阿比也将实地访问，进一步了解新加坡这个区域交通与物流枢纽，以及本地城市规划和智慧国发展。

埃塞俄比亚约有1亿2000万人，是非洲人口第二大的国家，也是非洲之角最大和增长最快的经济体。埃塞俄比亚拥有世界上最大的外交首都之一，非洲联盟总部就设在亚的斯亚贝巴。

埃塞俄比亚去年是我国在撒哈拉以南非洲的十大贸易伙伴之一，双边货物贸易总额达2亿2100万元，同比增长近四倍。近300名埃塞俄比亚官员也参与了新加坡合作计划下的课程。

两国双边关系在航空互联互通、物流和技术合作等方面还有深化的空间。埃塞俄比亚和新加坡都是各自区域的航空枢纽，埃塞俄比亚也将建造新机场。

此次随行访新的除了埃塞俄比亚总理夫人塔亚丘（Zinash Tayachew），还有外交部长塔耶（Taye Atskeselassie Amde）、财政部长艾哈迈德（Ahmed Shide Mohamed）、主管政府通讯服务的部长莱盖塞（Legesse Tulu Adera）博士、教育部长贝尔哈努（Berhanu Nega Bonger）教授、工业部长梅拉库（Melaku Alebel Addis）、和平部长比纳弗（Binalf Andualem Ashenef）、矿业与油气部长哈布塔姆（Habtamu Tegegne Destaye）、内阁事务部长阿莱默特塞哈耶（Alemtsehay Paulos Atimo）、部长兼社会事务顾问丹尼尔（ Daniel Kibret Berhane ）等九名部长，以及其他政府官员。