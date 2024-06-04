涉抢劫后留下看警方办案 澳籍男子被控持械抢劫罪

涉嫌持刀抢劫合法放贷商后，还留在罪案现场看警方查案，半小时后被警方逮捕的男子，星期二（6月4日）被控上法庭。

澳大利亚籍的被告乔斯（Jose Manuel Pacheco，39岁）星期二早上被控一项持刀抢劫的罪名，身穿红黑色上衣的他面控时神情淡定。

被告涉嫌干案时戴的口罩和帽子、使用的刀子，以及携带的背包。（警方提供）

控状显示，被告涉嫌在星期一（3日）下午约1时42分，到淡滨尼中1路第503座持刀劫走一家放贷商6095元。

由于警方仍须时间完成调查，控方在庭上申请将案件展期四周。控方也允许被告以2万元保释，但必须遵守上交护照，以及与查案人员保持联系等条件。

法官批准控方的申请，案展7月2日再度过堂。

新加坡警察部队星期一发出的文告指出，警方在星期一下午2时10分左右接到报案，指上述地点发生抢劫案。

初步调查显示，一名戴着口罩和帽子的男子进入上述店面后，持刀威胁女店员，要她交出现金。女店员相当镇定，在交出6095元现金的同时，也记下男子的穿着和样貌特征。

警方接到报案赶到现场，从女店员口中掌握了干案男子的样貌特征。约半小时后，在场查案的警员发现不远处有一名长相符合女店员绘述的男子。

警员于是上前拦截男子问话后，当场逮捕男子。

警员逮捕男子，同时起获全部现金，以及干案时使用的刀子。

根据刑事法典，持械抢劫若罪成，可被判三到14年监禁，以及至少12下鞭刑。