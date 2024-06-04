美国经济呈疲弱状态 影响亚太股市早盘表现

美国制造活动和建筑业开支放缓，促使市场担心美国经济走软，亚太股市星期二（6月4日）起落参半，新加坡股市无力挺进，截至中午12时下跌4.79点或0.14%，报3344.08点。

新加坡海指成分股星期二早盘起落参半，涨最多的是怡和合发（Jardine C&C），涨了3.37%至27.32元。跌最多的是DFI零售集团（DFIRG），跌了1.52%至1.94美元。

本地股市上午全场成交量5亿8972万股，总交易额4亿7632万元。上升股229只，下跌股196只。

亚太股市方面，印度、上海、日本、韩国、澳大利亚和台湾股市下跌；新西兰、马来西亚和香港股市上升。其中，印度股市跌幅最大，跌了约3%。印度大选投票星期六（6月1日）结束，印度选举委员会星期二计算选票，结果料同日公布，初步数据显示莫迪赢面不如预期大。

BMO资本市场分析师林根（Ian Lyngen）和哈特曼（Vail Hartman）指出，美国实际经济开始出现萎缩的迹象，尤其是消费方面。面对经济可能加速下滑的情况，投资者保持谨慎。

最新数据显示，美国5月份的制造活动进一步放缓，新商品订单数量出现接近两年来最大跌幅，建筑项目的开支也出乎意料减少。这些迹象可能预示当地经济正在逐步放缓。

与此同时，这个星期美国有多个关键数据要出炉，包括服务领域调查，以及非农业人口就业数据，市场预料在这些数据公布之前保持谨慎，期望从中得到更多关于联邦储备局利率政策的指引。

新加坡银行首席经济师莫曼苏在最新发表的报告中指出，美国总统拜登和前总统特朗普将在6月27日进行第一场辩论，也可能影响金融市场接下来的发展。如果共和党在辩论中领先，投资者将把特朗普可能当选总统带来的影响，考虑在定价内。

尽管特朗普因封口费案被判有罪，但他在民意调查中的表现仍不错。根据益普索民意调查结果，约41%的美国登记选民说，如果今天举行选举，他们将投票给民主党的拜登；39%选择投票给特朗普。这意味着，寻求连任的拜登仅以2个百分点的微弱优势领先特朗普。