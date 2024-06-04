将违规车子锁轮后索贿 停车场管理员判监两周

停车场管理员将违规停车的车子上锁后，向驾驶者索贿，要求对方把罚款直接付给他，他才帮忙解锁，也擅闯青年旅舍洗衣服，被判坐牢两周。

被告是26岁的乌塔亚（译音），他面对四项擅闯、欺骗以及抵触防止贪污法令的控状。

案情显示，被告去年8月28日开始受雇于一家停车场管理公司，当停车场管理员，职务包括对违规停车的车主发出警告，并将车子轮胎上锁。

去年10月25日下午3时15分，一名车主将车子停在一间咖啡店旁去上厕所。被告在淡滨尼93街一带执勤时，发现车主把车子停在季票停车位（Season Parking）上，因此将车子轮胎上锁。

被告在看见车主后，谎称罚款要216元，不过可以通融对方，车主只要交108元罚款就能解锁。

经讨价还价后，车主同意支付50元罚款，并以PayNow方式，将钱汇进了被告户头里。

去年11月20日中午12时半，被告同样在淡滨尼93街一带，发现另一名车主将车子停在双黄线上。车主约一小时后发现轮胎上锁，并根据指示牌，打电话要求解锁。

被告不久后出现，表示能“帮忙”车主，只要对方肯将罚款直接交给他，便能立刻解锁。

车主接受提议，通过PayNow方式，将60元汇进了被告户头里。

贪污调查局事发后接获举报，进行调查后逮捕被告。

除此之外，被告曾在惹兰勿刹一带一间青年旅舍住过，因此知道宿舍密码。他在今年2月14日凌晨1时11分，利用密码擅闯宿舍，利用里头的洗衣机免费洗衣服。