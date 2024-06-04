能源局拟增建两个发电厂 应付电力需求增长

为应对电力需求日益增长，新加坡能源市场管理局再次向业者征求提案，以在2029年与2030年建成两个具备氢气发电功能的天然气发电厂，个别发电量至少600兆瓦，以确保我国有足够的发电能力。

根据能源局星期二（6月4日）发布的文告，新加坡的电力需求多年来一直在稳步增长，大部分由电力密集型行业的发展所驱动，这包括先进制造业、数码经济和交通领域等。

根据当局的初步预估，新加坡的高峰电力需求年均复合增长率，预计将在未来六年增加至少3.7%。到2030年，需求将达10.1千兆瓦至11.8千兆瓦。

文告指出，能源局邀请业者建造、拥有和经营两个发电量分别至少600兆瓦的联合循环燃气涡轮机（Combined Cycle Gas-Turbine），并在2029年和2030年陆续投入使用。

新涡轮机也具备氢气发电功能（hydrogen-ready）。联合循环燃气涡轮机组可接纳至少三成的氢气，未来若有需要也可进行改装，转变成全氢气操作。氢气燃烧过程不会排放任何温室气体，有助于减少碳排放。

这是能源市场管理局第二次以中央统筹方式征求提案。当局于去年7月设立中央统筹招标框架，以协助发电公司制定具氢气发电功能，以及低碳的解决方案和技术，推动更环保和具韧性的电力系统发展。

能源市场管理局局长严世俊说，随着新加坡的电力需求持续增长，确保新加坡有足够的发电能力来为我们的家庭、工作场所和社区提供电力至关重要。

能源局为此征求提案，提案截止日期为2024年10月31日下午3时。