SMRT确认地铁南北线故障原因：断路器控制箱遭闪电击中

SMRT调查确认，星期一（6月3日）傍晚地铁南北线电力牵引故障，是因为雷电击中损毁了断路器控制箱中的断路器，导致电供中断。

《联合早报》星期一报道，克兰芝地铁站月台旁的控制箱遭闪电击中起火，油池和兀兰之间的列车服务暂停，导致受影响地铁站附近在傍晚高峰时段交通更加拥堵。地铁服务大约在两小时后恢复正常。

SMRT星期二（4日）下午2时35分发文告说，公司旗下的工程师与陆路交通管理局和日本企业明电新加坡公司（Meiden Singapore）通宵合作，更换了失火的控制箱，并全面恢复电力系统。

调查也确认电箱遭闪电击中，导致电箱内的数个零件损毁，尤其是隔离开关（disconnecting switch），因而导致断电。“安全起见，来往克兰芝站和兀兰站之间的列车服务被暂停，让工程师能‘隔离’损毁的开关，以让地铁服务继续。”

SMRT说，公司旗下的工程师与陆路交通管理局和日本企业明电新加坡公司（Meiden Singapore）通宵合作，更换了失火的控制箱，并全面恢复电力系统。（取自SMRT脸书）

SMRT说，受损开关将被送往进一步调查，参与调查的包括陆交局和明电。

公司也指出，安全是公司的首要考量，因此机警的地铁车长在约20米外注意到控制箱失火，于是按下紧急按钮，让列车停在克兰芝地铁站，“这避免地铁可能停在轨道上，导致乘客需要徒步走到最靠近的地铁站情况发生”。

公司也说，地铁故障后派出更多人员到受影响地铁站和巴士转换站，为乘客提供帮助。此外，公司也在其他地铁站和列车内广播故障消息，以通知其他乘客。

“我们理解乘客可能度过了漫长的一天。我们对乘客的通勤时间增加道歉，并感谢受影响乘客对这次事故的耐心和谅解。”