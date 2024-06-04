五岁童随父八天登珠峰大本营 创本地纪录大全

五岁男童用八天时间，随父亲征服海拔超过5000米的珠穆朗玛峰大本营，改写了本地纪录大全。父亲受访说，登上目的地那一刻，为儿子的坚毅感到骄傲。

男童阿比安（Abyan Imtiaz Irkiz）是我国最年轻攀登珠穆朗玛峰大本营的孩童，这个纪录先前由六岁男童温马丹（Om Madan Garg）于2022年10月创下，他当时耗时10天完成挑战。

记者联系上父亲齐克里（Zikri Ali，41岁）。他受访说，自己是名大自然爱好者，平时喜欢徒步旅行，至今已经游遍全球近30个国家，而阿比安似乎也遗传到了他的性格。

齐克里忆述，2022年11月的一次瑜伽营中，父子俩到尼泊尔的纳加阔特（Nagarkot）山区进行训练，就是这次经历让齐克里对儿子刮目相看。

“那是一个可以看到喜马拉雅山的地方。虽然当时阿比安只有四岁半左右，却能轻松完成12公里的山丘徒步。经过一年的精密考量与风险评估后，我认为这对于我们都是一个很好的学习之旅，所以才决定开启这项计划。”

比预期提早两天还超标完成

为此，齐克里和妻子去年底便开始为阿比安制定特训，先后到在武吉知马山和麦里芝蓄水池进行体能训练，其中就包括多次攀爬27层楼高的阶梯，以及来回在这些地区练习不同强度的竞走，还手持两公斤器材训练，当作是攀爬大本营手持背包的实景磨练。

经过半年的特训，父子俩4月出发。齐克里说，他们从一个海拔2000多米的尼泊尔小镇卢卡拉（Lukla）出发，途中雇了一名当地向导，在29日完成这项旅程，用时八天，比他们预期的快了两天左右。此外，父子二人还超越目标，成功抵达珠穆朗玛峰附近海拔5675米的卡拉帕塔山丘（Mt. Kala Patthar）。

“登大本营那一刻我的心情复杂，一方面感恩旅途平安顺利，另一方面则是为儿子坚毅不拔的精神而感到前所未有的骄傲。其实那时候阿比安并不知道已经完成旅程，还在一旁开心地玩冰块，在我的告知下才直呼开心。”