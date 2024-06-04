丰益国际澳洲糖厂出招 将禁止罢工者入厂上班

新加坡交易所上市公司丰益国际（Wilmar International）拥有的澳大利亚最大的糖生产商宣布，将禁止参加罢工行动的工人进入它的工厂上班。此措施宣布后，有工会代表说，工人将暂停罢工行动。

路透社星期二（6月4日）发自澳洲首都坎贝拉的消息说，澳洲厂商丰益糖业及可再生能源公司（Wilmar Sugar and Renewables）在澳洲东海岸经营着八家糖厂，在6月至11月的甘蔗加工季节，这些糖厂每天24小时运转，生产原糖超过200万吨，占澳大利亚总产量的一半以上。

围绕工资上涨的劳资纠纷已经推迟了糖的生产。澳洲生产的糖多数供出口。

丰益糖业及可再生能源公司在星期二的一份声明中说：“今天，丰益糖业及可再生能源公司通知1200多名工薪阶层员工，从明天早上轮班开始，任何参与罢工行动的人都将被停工，直至另行通知。”

该公司称，被停工的工人将无法进入丰益的工厂，并且在措施取消之前不会获得工资。

工人们在5月份已经进行了四次持续24小时的罢工，并计划在6月初进行一系列的禁工和停工行动。

丰益在5月29日曾表示，公司愿意在三年半内将工资提高14.25％，并提供1500澳元（1345新元）的签约奖金。澳洲工会发言人表示，工人们最初要求加薪25％，现在要求三年内涨薪18％。

在6月10日和11日就工资方案进行投票之前，工资谈判暂停。

澳大利亚工会官员吉姆·威尔逊（Jim Wilson）对路透社说：“我们的代表已决定取消罢工行动，并专注于否决丰益不合格的提议。”

丰益国际股价星期二涨0.97％，闭市报3.11元。