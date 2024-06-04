尝试拦截违规电单车骑士 陆交局人员车祸殉职

在快速公路尝试拦截违规电单车骑士，一名陆路交通管理局执法人员不幸撞上中央分隔岛，连人带车抛飞，伤重殉职。涉案的18岁骑士，事后因交通和毒品相关罪名被警方逮捕。

根据社交媒体流传的画面和信息，这起车祸发生在星期二（6月4日）早上约10时16分，地点是实里达快速公路（SLE）往淡滨尼快速公路（TPE）的路段。

事发时，陆交局电单车正在快速公路的左侧分流道尾随一辆电单车，尝试将他拦下。后者疑为躲避，突然驶向右侧分流道，陆交局执法人员尝试紧追，却不幸撞上中央分隔岛，连人带车被抛飞。

照片显示，执法人员在事发后倒卧在路上，几名公众急忙上前帮忙。

一辆陆交局电单车正在左侧分流道尝试拦截一辆电单车。（取自“新加坡公路意外网页”脸书）

陆交局答复《联合早报》询问时证实这起交通事故。死者是陆交局执法人员兹杜尔菲卡（Zdulfika Bin Ahakasah）。

发言人说，陆交局对他的离世深感悲痛。事发时，兹杜尔菲卡正尝试拦截一名违规的电单车骑士。“我们正联系他的家人以表达慰问。在这艰难时刻，我们将给予家属全力支持。”

发言人也说，陆交局将会与交警密切合作，彻查这起案件，确保涉事者绳之以法。

新加坡民防部队在证实这起交通事故时说，救护车事后将一人送往邱德拔医院。

新加坡警察部队受询时则说，警方于星期二早上约10时40分接获一起涉及一辆电单车、两辆罗厘和一辆货车的车祸报案。一名陆交局执法人员因车祸送院，伤重不治。

一名18岁青年事后被警方逮捕。他被指抵触六项罪名，分别是未按执法人员指示停车、危险驾驶、没有持有效的驾照、在没有保险的情况下驾驶、拥有受管制武器，以及涉嫌毒品相关罪名。

警方调查正在进行中。

交警局长陈新兴高级助理警察总监说，这名执法人员为了维护公路安全，履行职务时不幸遇难。“警方将彻查这起案件，确保肇事者受到法律严惩。”