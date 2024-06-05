陆交局人员车祸殉职 徐芳达发文悼念

一名陆路交通管理局执法人员在拦截违规电单车骑士时，不幸出车祸殉职。交通部长兼财政部第二部长徐芳达发文悼念死者。

《联合早报》报道，陆交局执法人员兹杜尔菲卡（Zdulfika Bin Ahakasah）星期二（6月4日）在实里达快速公路（SLE）往淡滨尼快速公路（TPE）路段，尝试拦截一名18岁电单车骑士，不幸撞上中央分隔岛，连人带车抛飞，伤重不治。

徐芳达星期三（5日）在脸书发文说，兹杜尔菲卡因拦截一名逃逸的违规电单车骑士而殉职。“对此我深感悲痛。”

I am extremely saddened by the tragic news that an Land Transport Authority – We Keep Your World Moving enforcement... Posted by Chee Hong Tat 徐芳达 on Tuesday, June 4, 2024

他说，涉案的电单车骑士已经被捕，陆交局和交警正在调查这起案件。“我国执法和前线人员在履职时表现出勇气和奉献的精神。我向兹杜尔菲卡的家属致以最深切的慰问。”

为悼念兹杜尔菲卡，陆交局星期二将社交媒体的头像换成黑白色。

新加坡警察部队早前受询时说，一名18岁青年事后被警方逮捕。

这名嫌犯被指抵触六项罪名，分别是未按执法人员指示停车、危险驾驶、没有持有效的驾照、在没有保险的情况下驾驶、拥有受管制武器，以及涉嫌毒品相关罪名。

警方调查正在进行中。