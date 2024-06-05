由于美国劳动力市场数据弱于预期，增强了市场对美联储在今年降息的信心，隔夜美股在经历震荡交易后收盘走高。

道琼斯工业指数星期二（6月4日）涨0.36%，纳斯达克指数涨0.17%，标普500指数涨0.15%。

美国4月份的空缺数量达到三年多以来的最低水平，表明随着经济放缓，劳动力市场正在降温。市场预计，美联储在9月份开始降息的可能性较大。

本地方面，受银行股获利回吐影响，新加坡海峡时报指数星期二闭市下跌0.3%或9.93点，收报3338.94点。

以下是星期三（5日）开盘可关注的股票：

1. 华侨银行（OCBC）宣布，已根据其100亿美元（约135亿新元）全球担保债券计划，定价5亿欧元（约7亿3300万新元）的固定利率担保债券。担保债券的年固定利率为3.29%，预计将于6月11日发行，2027年到期。发行担保债券的净收益将用于华侨银行的一般企业用途。

2. 海庭（Seatrium）宣布，已获得英石油公司子公司BP Exploration and Production授予的一份意向书，涉及美国墨西哥湾的Kaskida浮式生产装置（FPU）项目的工程、采购、建造和调试。意向书预计不会对集团截至2024财年的净有形资产和每股收益产生重大影响。

3. 丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）的管理公司宣布，已于5月31日完成马来西亚资产Padi的脱售。此次出售后，信托的投资组合共有187处物业，管理资产的总价值为133亿元。

4. 城市发展酒店服务信托（CDL Hospitality Trusts）的管理公司宣布，位于英国曼彻斯特的部分土地和建筑物的重建已完工，成为新的住宅出租建筑 “The Castings” 。该物业预计将于2024年7月左右开业。

5. Amcorp Global宣布，旗下的35 Gilstead住宅项目，未能在额外买方印花税（ABSD）截止日期（6月4日）前获得临时入伙准证（TOP），因此需要支付1430万元的ABSD。支付款项将通过公司内部资源和大股东的短期借贷来解决。

6. 运通网城房产信托（EC World REIT）公布，赞助机构富春集团董事长张国标，以及赞助机构子公司富春国际被Franklin Medici Alternative Investment要求支付1129万美元。这包含富春国际拖欠的贷款数额和利息。

富春国际全资子公司Forchn Global也签署了一项抵押契约，以5800万个运通网城房产信托单位作为富春国际还款义务的担保。信托自去年8月31日因无法偿还境外利息而被停牌。